الناظور .. عناصر الجمارك تحجز سيارة نفعية محملة بكمية مهمة من مخدر الشيرا

2021-05-06 / 1:40 مساءً
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هبة بريس - وجدة

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بالناظور أمس الأربعاء 05 ماي الجاري، من حجز سيارة نفعية محملة بكمية جد مهمة من مخدر الشيرا بغلت 2360 كيلوغرام.

العملية تم إحباطها من خلال كمين محكم نصبته الفرقة الجمركية على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 ما بين تيزاغين و دوار عين تجذب التابعتين لنفود عمالة الدرويش، في إطار الجهود التي تبذلها إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في مجال مكافحة التهريب بصفة عامة و التهريب الدولي للمخدرات بصفة خاصة.

و تنضاف عملية حجز المخدرات هاته، الى عمليات مشابهة سبق و أحبطتها كل من المصالح الجمركية الأخرى بالإقليم بالإضافة الى مصالح الأمن الوطني و الدرك الملكي و البحرية الملكية.

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