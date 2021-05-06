البيضاء.. توقيف 3 أشخاص ظهروا في فيديو يوثق لعملية “كريساج”

2021-05-06 / 12:32 مساءً
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هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 6 ماي الجاري، ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة السرقة باستعمال العنف.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان قد رصدت شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر قيام المشتبه فيهما بتعريض الضحية لمحاولة للسرقة باستعمال العنف، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتهما وتوقيفهما رفقة شخص ثالث يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.

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