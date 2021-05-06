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المغرب يفرض شروطا جديدة على مسافري 3 دول للدخول إلى البلاد

2021-05-06 / 12:27 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلن المكتب الوطني للمطارات، عن شروط جديدة مفروضة على المسافرين القادمين من دول الإمارات وقطر والبحرين، لمواجهة انتشار فيروس كورونا والسلالات المتحورة.

وذكر المكتب، أن الأشخاص المغادرين من أبوظبي ودبي والدوحة والمنامة صوب المملكة، مطالبين بتقديو شهادة نتيجة سلبية لاختبار “كورونا” لا تقل مدتها عن 72 ساعة.

كما يتعين على القادمين من الدول المذكورة، إجراء اختبار فحص سريع عند وصولهم إلى المطار، وفي حال ظهرت نتيجة الاختبار إيجابية، سيتم عزل حاملي عدوى الفيروس وإخضاعهم للعلاج.

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