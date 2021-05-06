ربع نهائي كأس العرش .. الجيش الملكي يتأهل الى دور النصف

هبة بريس

نجح فريق الجيش الملكي في التأهل الى دور نصف نهائي مسابقة كأس العرش (2019-2020 )، عقب تفوقه على ضيفه الرجاء الرياضي بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية ( 5 – 3 ) في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ارضية المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط برسم دور الربع .

وانتهى الوقت القانوني والإضافي لهذه المواجهة ، التي أدارها الحكم محمد اليعقوبي ، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وكان فريق الرجاء الرياضي سباقا للتسجيل بواسطة المهاجم محمود بن حليب في الدقيقة 53 من الشوط الثاني ، قبل ان يعادل فريق الجيش الملكي الكفة في الدقيقة 69 بواسطة الظهير الايسر عمر الجيراري ، الذي سدد تسديدة قوية من خارج مربع العمليات عجز الحارس أنس الزنيتي في التصدي لها.

وعقب ذلك احتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية ، التي ابتسمت لفريق الجيش الملكي بعد توقيع لاعبيه لخمس ضربات جزاء مقابل ثلاث لفريق الرجاء .

و بهذا التأهل ينضم فريق الجيش الملكي الى ركب المتأهلين الى دور النصف بجانب اندية رجاء بني ملال و الوداد الرياضي ، في انتظار المتأهل الرابع التي ستفرزه المواجهة المنتظرة مساء اليوم الخميس بين المغرب التطواني و المغرب الفاسي .

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