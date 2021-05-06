محتجون في بوغوتا يحاولون اقتحام الكونغرس الكولومبي

هبة بريس ـ وكالات

حاولت مجموعة من المتظاهرين في عاصمة كولومبيا بوغوتا، الأربعاء، اقتحام مقر الكابيتول حيث تنعقد جلسات غرفتي الكونغرس الكولومبي.

وقال السيناتور الكولومبي، ماوريسيو تورو، عبر “تويتر”: “قبل عدة دقائق كنا مضطرين إلى إخلاء مقر الكونغرس بأهداف أمنية لأن بعض المتظاهرين حاولوا التسلل إلى الداخل”.

من جانبها، أكدت عمدة بوغوتا، كلاوديا لوبيز، أن متظاهرين دمروا حاجزا حول مقر الكونغرس بعدما تمت تنحيتهم من قبل وحدات للشرطة الخاصة.

وقالت لوبيز عبر “تويتر”: “علينا وقف دائرة الشر هذه. أدعو أعضاء الكونغرس الحاضرين الذين يحثون على التظاهر لخوض حوار مع الشباب”.

وتشهد مختلف أنحاء كولومبيا منذ 6 أيام احتجاجات واسعة فجرها مشروع لرفع الضرائب أعدته حكومة الرئيس، إيفان دوكي.

وعلى الرغم من سحب السلطات هذا المشروع، إلا أن المظاهرات استمرت في البلاد حيث يطالب المحتجون بمراجعة نظام حالة الطوارئ الصحية والإصلاح في مجال الرعاية الصحية، وحل قوة “Esmad” في الشرطة لمكافحة أعمال الشغب، وسحب العسكريين من المدن ومعاقبة المسؤولين عن مقتل محتجين.

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