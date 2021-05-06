اندلاع حريق يودي بحياة طفلتين شقيقتين ضواحي فاس

هبة بريس ـ فاس

لقيت طفلتان شقيقتان، مساء امس الأربعاء 05 مايو الجاري، مصرعهما اختناقا بالدخان، بعد اندلاع حريق في منزل على مستوى إحدى التعاونيات الفلاحية المتواجدة بعين بيضة طريق سيدي احرازم ضواحي فاس.

ووفق مصادر جيدة الاطلاع ل ” هبة بريس ” فإن الضحيتان الشقيقتان يبلغن من العمر 6 سنوات و 6 أشهر، توفيتا نتيجة اختناقهما بعد اندلاع النيران بشقتهما السكنية في غياب والدتهما، و ذلك لأسباب مجهولة شكلت موضوع بحث قضائي من قبل درك سيدي احرازم .

و أفادت ذات المصادر، أن الحادث عرف تدخل السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي لسيدي احرازم والوقاية المدنية التي عملت على إطفاء الحريق والسيطرة عليه، فيما تم نقل جثتي الضحيتان إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح بحث لكشف أسباب اندلاع الحريق وظروف الوفاة ، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي ستخضع له الجثتان.

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