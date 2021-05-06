طنجة.. سرقة سيارة شاب بطريقة احتيالية

هبة بريس- مكتب طنجة

تعرض شاب بمدينة طنجة لسرقة سيارته بطريقة “احتيالية” من طرف لصان بعدما خدعاه بطريقة ماكرة وأوهماه بنيته شراء العربة قبل أن يفر بالسيارة.

الشاب“محمد” في العشرينيات من عمره ، صدم بعدما احتال عليه لصان يقطن أحدهما بحي بوخالف بطريقة ماكرة وسلبه سيارته من نوع “داسيا” امس الثلاثاء، وهي العربة التي يشتغل بها ويكسب منها قوت يومه، بعدما اتفق معه على شراءها وأنجزا معا الوثائق الإدارية بإحدى الملحقات الإدارية قرب منطقة “البرانص” قبل أن يتفاجأ بإقدام اللص على سرقة السيارة في غفلة منه.

ووضع “محمد” شكاية لدى مصالح الدائرة الأمنية الخامسة، على أمل أن يتم إلقاء القبض على اللص قبل أن يتصرف بالسيارة

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