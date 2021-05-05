المجلس العلمي الاعلى يعلن مقدار زكاة الفطر

ع بركة ـ هبة بريس

أعلن المجلس العلمي الاعلى يومه الاربعاء 5 ماي، عن رأيه حول زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 14442 هـ / 2021 م.

وجاء في رأي المجلس حول زكاة الفطر التي تعتبر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون الى الله عز وجل نهاية شهر رمضان من كل عام، ان الاصل فيها ان تخرج كيلا من غالب قوت اهل البلد، ومقدارها صاع عن كل نفس، وهو اربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها اليوم كيلوغرامين ونصف من الحبوب او الدقيق، ويجوز إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام.

وقد تم ايضا وفق راي المجلس تحديد قيمة الزكاة نقدا هذه السنة في مبلغ خمسة عشر درهما.

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