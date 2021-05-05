المجلس العلمي الاعلى يعلن مقدار زكاة الفطر
ع بركة ـ هبة بريس
وقد تم ايضا وفق راي المجلس تحديد قيمة الزكاة نقدا هذه السنة في مبلغ خمسة عشر درهما.
أعلن المجلس العلمي الاعلى يومه الاربعاء 5 ماي، عن رأيه حول زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 14442 هـ / 2021 م.
وجاء في رأي المجلس حول زكاة الفطر التي تعتبر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون الى الله عز وجل نهاية شهر رمضان من كل عام، ان الاصل فيها ان تخرج كيلا من غالب قوت اهل البلد، ومقدارها صاع عن كل نفس، وهو اربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها اليوم كيلوغرامين ونصف من الحبوب او الدقيق، ويجوز إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام.
وقد تم ايضا وفق راي المجلس تحديد قيمة الزكاة نقدا هذه السنة في مبلغ خمسة عشر درهما.
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2 تعليقات
كما نرجو من مجلسنا العلمي الأعلى أن يحدد قيمة وحجم الذنوب والخطايا التي ألقيت على كاهله وكاهل وزارة التوفيق جراء اغلاق المساجد في شهر رمضان وكذا اغلاق المصليات يوم العيد
وكما نرجو منهم أن لا يباركوا لنا عيدا ولا مناسبة لأنكم بقراراتكم هاته لم تتركوا فرحة ولا عيدا ولا سرورا
موعدنا يوم لقاء الله
ورد في البلاغ الحد الادنى للزكاة. وهذا لا يمنع من التصدق بما هو اكثر اضافة الى الزكاة المكتوبة .فهناك الاغنياء الذين يستطيعون التخفيف من معاناة الفقراء طيلة السنة وليس في رمضان فقط. لو تصدق هؤلاء واخرجت الزكاة المفروضة في الاموال لقلت نسبة الفقر بكثير. الفقراء في الدول الراقية لا يعانون من الجوع لكونهم يستفيدون من مساعدات ينظمها القانون جلها من استخلاص الضرائب…ولو كان الامر عندنا مشابها لتقلص حجم الفقر بكثير…ملايير الضرائب لا تؤدى .والنتيجة العجز الدائم لامداد الفقراء والمحتاجين….