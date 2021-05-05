تطورات في قضية طبيب أسنان أطلق الرصاص وسط أكادير

هبة بريس ـ اكادير

علم أن النيابة العامة قررت اليوم الأربعاء، متابعة طبيب في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بأيت ملول، على خلفية الاشتباه في إطلاقه ثلاث رصاصات تحذيرية لمنع شباب من تنظيم مباراة استعراضية بالدارجات النارية قرب مقر سكنه بحي صونابا بأكادير.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، قد فتحتبحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الاثنين، لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام شخص على إطلاق عيارات نارية تحذيرية من بندقية صيد في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر..

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن، كانت قد توصلت بإشعار حول قيام طبيب أسنان بإطلاق ثلاثة عيارات نارية من بندقية صيد، بشكل تحذيري، لمنع سائقي دراجات نارية من القيام بسباقات استعراضية وخطيرة بالقرب من مقر سكناه، وهو ما استدعى إيفاد دوريات الشرطة إلى عين المكان من أجل المحافظة على النظام العام ومباشرة المعاينات والتحريات اللازمة.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 2 1