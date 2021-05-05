تطورات جديدة في قضية طبيب أسنان أطلق الرصاص وسط أكادير
الصورة تعبيرية

تطورات في قضية طبيب أسنان أطلق الرصاص وسط أكادير

2021-05-05 / 8:49 مساءً
0
هبة بريس ـ اكادير

علم أن النيابة العامة قررت اليوم الأربعاء، متابعة طبيب في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بأيت ملول، على خلفية الاشتباه في إطلاقه ثلاث رصاصات تحذيرية لمنع شباب من تنظيم مباراة استعراضية بالدارجات النارية قرب مقر سكنه بحي صونابا بأكادير.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، قد فتحتبحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الاثنين، لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام شخص على إطلاق عيارات نارية تحذيرية من بندقية صيد في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر..

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن، كانت قد توصلت بإشعار حول قيام طبيب أسنان بإطلاق ثلاثة عيارات نارية من بندقية صيد، بشكل تحذيري، لمنع سائقي دراجات نارية من القيام بسباقات استعراضية وخطيرة بالقرب من مقر سكناه، وهو ما استدعى إيفاد دوريات الشرطة إلى عين المكان من أجل المحافظة على النظام العام ومباشرة المعاينات والتحريات اللازمة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شخص يقتل شابا بسبب “كيس حليب من نصف لتر” في الجزائر

شخص يقتل شابا بسبب “كيس حليب من نصف لتر”…

2021-05-05 / 8:16 مساءً
Photo of دراسة : 10 آلاف درهم شهريا متوسط أجر الصحافيين بالمغرب

دراسة : 10 آلاف درهم شهريا متوسط أجر الصحافيين…

2021-05-05 / 8:07 مساءً
Photo of أطباء القطاع العام يراسلون وزير الصحة بخصوص ظروف عملهم

أطباء القطاع العام يراسلون وزير الصحة بخصوص ظروف عملهم

2021-05-05 / 6:55 مساءً
Photo of المغرب والأمم المتحدة يحتفيان باليوم العالمي الأول لشجرة الأركان

المغرب والأمم المتحدة يحتفيان باليوم العالمي الأول لشجرة الأركان

2021-05-05 / 6:13 مساءً
Photo of الريسوني يعلن الامتناع عن الفحوصات الطبية اليومية

الريسوني يعلن الامتناع عن الفحوصات الطبية اليومية

2021-05-05 / 5:57 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات بإقليم ورزازات

تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات بإقليم ورزازات

2021-05-05 / 5:03 مساءً
Photo of تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-05 / 4:52 مساءً
Photo of تسجيل 402 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 402 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-05 / 4:43 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-05 / 4:39 مساءً
Photo of العيون .. إغلاق ‏جميع مستودعات قنينات الغاز بالمدينة

العيون .. إغلاق ‏جميع مستودعات قنينات الغاز بالمدينة

2021-05-05 / 4:15 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق