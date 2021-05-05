الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع
الصورة من الارشيف

“رويترز”: الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع

2021-05-05 / 6:30 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن 14 من دول الاتحاد، منها ألمانيا وفرنسا، اقترحت تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع تكون قادرة على التدخل مبكرا في الأزمات الدولية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول أن الدول ترى أنه ينبغي للاتحاد أن يشكل قوة مؤلفة من 5000 جندي، من الممكن أن تكون مدعومة بسفن وطائرات، “لتقديم المساعدة للحكومات الأجنبية الديمقراطية التي تحتاج إلى المساعدة العاجلة”.

ويبحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الفكرة، غدا الخميس، في اجتماع اعتيادي يرأسه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، الذي انتقد التكتل لإحجامه عن التدخل بشكل أكبر في الخارج، لا سيما في دول مثل ليبيا.

والدول الأربع عشرة هي النمسا وبلجيكا وقبرص والتشيك وألمانيا واليونان وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.

وكان الاتحاد يعتمد في العمل العسكري بشكل تقليدي على حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة.

إلا أن رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين، خاصة دونالد ترامب، طالبوا الاتحاد ببذل المزيد من الجهد من أجل أمنه، خاصة لتأمين حدوده.

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