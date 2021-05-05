الريسوني يعلن الامتناع عن الفحوصات الطبية اليومية
سليمان الريسوني،

الريسوني يعلن الامتناع عن الفحوصات الطبية اليومية

2021-05-05 / 5:57 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت خلود المختاري، زوجة الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، اليوم الأربعاء، أن الأخير  قرر الامتناع ابتداء من يوم غد عن الفحوصات الطبية اليومية، وسيقاطع “السوبرادين”، وذلك بعدما كان قد رفض تناول التمر الذي قدمه له الطاقم الطبي.

وأشارت زوجة الريسوني في تدوينة لها إلى أن مدير المؤسسة السجنية، كان ينتقل حتى في أيام الإجازات (السبت والأحد) إلى زنزانة الصحافي لإقناعه بتناول السوبرادين، إذ يحذر الطاقم الطبي من خطورة الإضراب عن الطعام على صحة قلب سليمان في حالة الانقطاع عن تناوله.

ولفتت المختاري إلى أن سليمان المضرب عن الطعام لما يقارب شهرا، يعاني من ارتفاع الضغط المزمن، وقد تفاقم وضعه نتيجة اختلال البوتاسيوم.

 

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