حنان الابراهيمي

عقب مرور سنة على وفاته.. حنان الإبراهيمي توجه رسالة مؤثرة لوالدها

2021-05-05 / 4:59 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

بعد مرور سنة على وفاته، حرصت الفنانة المغربية حنان الإبراهيمي على توجيه رسالة لوالدها الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و نشرت الفنانة المغربية صورة والدها بموقع انستقرام مرفوقة بتدوينة مطولة جاءت كالتالي :” في مثل هذا اليوم و هذه الساعة توفي والدي الحبيب، مرت سنة كأنها أعوام، ثقيلة هي الأيام بدونك يا أبي.

و واصلت تدوينتها :”انكسر ظهري وسكنني حزن مهما تجاهلته يوقظني في أعماق الليل ليسيل دموعا ساخنة على خذي، فتبدأ رحلة الذكريات التي كانت جميلة فأصبحت أليمة”.

و أضافت :”لم يعد أحد ينتظر رجوعي مساءا من العمل أمام باب البيت، لازال ذاك الكرسي شاغرا، كلما رأيته انتابتني رغبة بعناقه كأنك جالس عليه.. اشتقت إليك أبي الحبيب، أنت في مكان أجمل بالتأكيد.. سنلتقي ذات يوم.. اللهم ارحمه و اغفر له و أسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين “.

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