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مصر تفرض الإغلاق المبكر للمقاهي والمحلات التجارية لمواجهة كورونا

2021-05-05 / 4:33 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي حظر أي تجمعات أو احتفالات خلال الأسبوعين المقبلين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وصدر قرار بإغلاق كافة المقاهي والمحال التجارية ومراكز التسوق والسينما والمسارح عند الساعة التاسعة مساء وذلك حتى 21 ماي الجاري، وسيتم اتخاذ الإجراءات الجديدة اعتبارا من الغد.

وأكد مدبولي تضامن مصر مع الهند نظراً للموجة الحادة لجائحة كورونا التي تتعرض لها حاليا.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا منع إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وسيتم إقامة صلاة العيد بنفس إجراءات صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، متوقعا تسلم 5 ملايين جرعة لقاح خلال مايو ، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة

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