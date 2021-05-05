ندى حاسي

بعد اعترافها ب”استحمار” متابعبها.. ندى حاسي تستعطف المغاربة: “عتقوني من الحبس”

2021-05-05 / 3:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

يبدو أن خرجة اليوتوبرز “ندى حاسي” المثيرة للجدل لن تمر مرور الكرام، خاصة بعد اعترافها بنسج سيناريوهات “مفبركة” مع زوجها “نزار السبتي” والشرطي الموقوف “هشام ملولي” ل”استحمار” المغاربة وجلب أكبر عدد من المشاهدات.

اعتراف اليوتيوبر ندى جر عليها وابلا من الانتقادات من قبل النشطاء خاصة متابعيها الذين قادوا حملات لإغلاق حساباتها بمواقع “انستغرام” و”يوتيب”، كما سجلوا شكايات الكترونية ضدها لدى النيابة العامة.

ورفعت جمعيات حقوقية دعوى قضائية ضد ندى حاسي بسبب اعترافها ب”استحمار الشعب” لحصد أكبر عدد من المشاهدات وأرباح “اليوتيب”، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.

وفي هذا الصدد، خرجت ندى حاسي بفيديو جديد، تستعطف من خلاله المغاربة مقدمة اعتذارها لمتابعيها بسبب “استحمارها” لهم، لافتة أن هذه الكلمة تسببت لها في مشاكل كبيرة وقد توصلها إلى السجن في أي لحظة.

وبالدموع، طلبت حاسي من المغاربة مساندتها والتضامن معها، بسبب الشكايات الموضوعة ضدها ، مضيفة بالقول “عفاكوم عتقوني منقدرش على الحبس، بنتي صغيرة وخدامة عليها هي وماما، أنا يلا كنبني مستقبلي عاونوني باش ميتهدمش ليا كلشي” على حد قولها

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