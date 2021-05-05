سلسلة قهوة نص نص

ابتدائية الرباط ترفض دعوى وقف سلسلة “قهوة نص نص”

2021-05-05 / 3:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، بعدم قبول دعوى ضد سلسلة قهوة نص نص” التي تبثها قناة “الأولى”.

وقررت المحكمة، رفض الدعوى المرفوعة ضد السلسلة الرمضانية شكلا، وتحميل رافعها الصائر.

هذا وقدم المحامي بهيئة الرباط محمد الكصي​ ، قبل أيام شكاية استعجالية ضد الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، للمطالبة بوقف سلسلة “قهوة نص نص” ودفع غرامة مالية قدرها 100000 درهم.

وقال المحامي في مقال استعجالي، إن هذه السلسلة تتضمن مجموعة من المشاهد تسيء إلى سمعة مهنة المحاماة، وذلك عند ظهور الممثلة بديعة الصنهاجي وهي تحمل البذلة، وتستقبل زبناءها في مقهى ، وأحيانا تقدم استشارات قانونية هناك، مشيرا إلى​ أن الرسالة التي يود المخرج في سلسلة “قهوة نص نص”، التي يبثها المدعى عليها تروم بشكل واضح إلى المساس بالمكانة الاعتبارية للمحامي و إلى الانتقاض من دوره في أداء مهام الدفاع في إطار قانون مهنة المحاماة والقوانين الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب، وكذا الأعراف والتقاليد المهنية التي يريد ترسيخها وطنيا ودوليا وذلك كله من أجل مبدأ سيادة القانون وتحقيق الأمن الحقوقي لفائدة المواطن.

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