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زاكورة : البحث عن مجهولين حاولوا سرقة طفلة

2021-05-05 / 2:36 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

فتحت مصالح الدرك بزاكورة ، يوم أمس الثلاثاء 4 ماي الجاري ، تحقيق موسع ، في قضية محاولة إختطاف طفلة، تبلغ من العمر 11 سنة، وتدعى ” آية” تقطن بأولاد عثمان قيادة تمزموط اقلين زاكورة ” .

وأكدت مصادر محلية أن شخصين مجهولين على متن دراجة نارية زرقاء اللون اختطفا الفتاة واقتاداها لمكان يبعد أربع كيلومترات عن الدوار، قبل أن يضطرا لتركها مخافة اكتشاف أمرهما، وتعود لمنزل أسرتها في حالة هستيرية.

وشهد الاقليم نفس الواقعة شهر أبريل الماضي، بدوار تعقيلت في جماعة أولاد يحيى لكراير، بعد محاولة اختطاف فتاة تبلغ أيضا 10 سنة، قبل أن تتمكن من الإفلات من خاطفيها.

وأعادت هذه الحوادث إلى الأذهان حوادث اختطاف الأطفال الزوهريين على مستوى إقليمي زاكورة وتنغير، كان اخرها اختفاء طفل لم يظهر للوجود رغم مرور 6 أيام، بالرغم من المجهودات التي بدلت من طرف السلطات الاقليمية .

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