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تقلص العجز التجاري بنسبة 11,2 بالمائة

2021-05-05 / 2:17 مساءً
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هبة بريس

أكد مكتب الصرف أن المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، شهدت خلال الربع الأول من سنة 2021 تقلص العجز التجاري بنسبة 11,2 في المائة ليصل إلى 5,63 مليار درهم.

وأوضح المكتب في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لمارس 2021، أن هذا الانخفاض يعزى إلى ارتفاع الصادرات بقيمة 8,72 مليار درهم، الأكثر أهمية مقارنة مع الواردات (3,09 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية استقر عند 63,4 في المائة، بتحسن قدره 5,7 نقطة.

وأضاف المصدر ذاته، أن ارتفاع الصادرات إلى 77,61 مليار درهم شمل أغلب القطاعات، خاصة مبيعات السيارات، والفوسفاط ومشتقاته، بالإضافة إلى مبيعات قطاعي الإلكترونيك والكهرباء.

وفيما يتعلق بالواردات، يضيف المكتب، يأتي ارتفاعها إلى 122,46 مليار درهم في أعقاب نمو مشتريات غالبية مجموع المنتجات، خاصة المنتجات الاستهلاكية الجاهزة بقيمة 3,19 مليار درهم، والمنتجات الغذائية (1,81 مليار درهم)، والمنتجات الخام ب930 مليون درهم.

وأوضح المكتب أن الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (11,9 في المائة) تعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مشتريات قطع غيار وأجزاء السيارات.

وأضاف المصدر ذاته، أن الزيادة في الواردات من المنتجات الغذائية (زائد 12,5 في المائة) ناجم بشكل أساسي عن ارتفاع مشتريات القمح (22,1 في المائة) والتمور (72,5 في المائة).

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