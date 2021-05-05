ناصر الزفزافي

الى 9 يونيو.. محكمة النقض تؤجل النظر في قضية الزفزافي ورفاقه

2021-05-05 / 1:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قررت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية ناصر الزفزافي ورفاقه.

وحددت المحكمة جلسة يوم 9 يونيو القادم، للنظر في القضية بعد التوصل ببعض الوثائق المتعلقة بالملف.

هذا و في يونيو 2018، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإدانة الزفزافي و3 آخرين، هم سمير ايغيد، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، بالسجن لمدة 20 عاماً، وذلك بعد اتهامهم بـ”المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”.

كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدد راوحت بين عام واحد و15 سنة.

وفي 5 أبريل 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق الزفزافي وتأييد أحكام باقي رفاقه.

كما صدرت أحكام عفو عن بعض المحكومين في ملف الريف لم تشمل الزفزافي وأسماء أخرى بارزة.

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