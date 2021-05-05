طرامواي البيضاء .. بلوغ مرحلة متقدمة لمشروع تمديد خطين

هبة بريس

قطع مشروع خطي الطراموي T3 و T4 بالدار البيضاء شوطا كبيرا ، ببلوغه مرحلة متقدمة، حيث انطلقت ابتداء من 3 ماي الجاري أولى عمليات لحام القضبان الحديدية على مستوى شارع محمد السادس بين محج المقاومة وزنقة إفني .

وأوضحت Casa Transport ، الجهة المشرفة على المشروع ، في بلاغ لها ، أن الأمر يتعلق بأول سلسلة طويلة المسافة ، حيث تتطلب ما يقارب 7 الآف لحام من أجل ربط 110 آلاف متر من السكك الحديدية .

وأضافت أن عملية الشروع منذ 23ِ فبراير الماضي في أشغال البنية التحتية والمنصة والسكك الحديدية ، تكتسي أهمية رمزية بالنسبة للفرق التقنية والمواطنين لكونها تجسد ملامح المشروع .

وابرز البلاغ أن عملية اللحام ، تتطلب تقنية عالية وتستمر لنحو 50 دقيقة. مضيفا ان هذه المرحلة من المشروع ستتبعها مراحل أخرى لتهيء الواجهات، واختبار المعدات أخذا بعين الاعتبار ظروف حركة المرور الحقيقية.

وفي هذا الصدد تلتزم شركة Casa Transport بتحقيق أهدافها المتمثلة في استكمال مشروع Casabusway بحلول منتصف سنة 2022 ، ومشروع Casatramway بحلول نهاية سنة 2023.

ولتحقيق هذه الغاية – يضيف المصدرذاته – فقد وضعت شركة التنمية المحلية رهن اشارة ساكنة الدار البيضاء العديد من الوسائل لمراقبة وتتبع الأوراش عن كثب بما في ذلك صفحتها على الفايسبوك facebook.com/casatransports ، ورقم خدمة المواطن 92 92 00 0801 ، فضلا عن مطوية شبكة النقل العمومي المتاحة عبر الإنترنت على الموقع casatransport.ma.

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