تحالف شبابي يقود مبادرة مواطنة لدعم التمدرس بالبيضاء “فيديو”

طارق عبلا_ هبة بريس

في مبادرة تروم تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، دشن تحالف الشباب من أجل القيادة والتنمية في افريقيا منذ شتنبر الماضي مبادرة مواطنة تهدف لتجديد المرافق الصحية القائمة وبناء أخرى جديدة للأطفال بمدرسة الموحدين العمومية للتعليم الابتدائي بتراب عمالة عين السبع الحي المحمدي التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالبيضاء.

المبادرة التي تعتبر مشروعا تجريبياا بالنسبة لتحالف الشباب من أجل القيادة والتنمية في افريقيا، تأتي كثمرة للمجهودات المبذولة في إطار مقاربة تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات الترابية، وبدعم من من شركة صوجيا المغرب وCMS، إذ عمل القائمون على هذا المشروع المجتمعي الإنساني التربوي على ترتيب جميع الوسائل التقنية لضمان نجاح هذه المبادرة المواطنة انسجاما مع الرؤية التي يتبناها المغرب في سياق تنزيل التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وحسب تصريح رئيس هذه المنظمة، فإن مبادرة المواطنة همت كذلك تأهيل قاعة بالكامل وتخصيصها كقاعة ثقافية متعددة الاستعمالات والعرض للأطفال، مشيرا ان عملهم هذا هو عمل تطوعي نابع من حسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتق النسيج الجمعوي كشريك فعال في تحقيق التنمية المنشودة، مبرزا دور منظمته هاته غير الحكومية التي تشتغل في أزيد من 35 بلد افريقي منها المغرب، في تعزيز فرص العمل الجماعي والعمل على تشجيع المبادرات والحد من هجرة الأدمغة الافريقية.

المبادرة المواطنة التي لقيت استحسانا كبيرا داخل الأوساط التعليمية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، يأمل كثيرون أن تشمل حتى العالم القروي الذي يعرف خصاصا فيما يخص خدمات المرافق الصحية سواء تعلق الأمر بتلاميذ المؤسسات التعليمية او كذا الأطر التربوية والإدارية، وهي رسالة إلى مكونات هذا التحالف الشبابي المغربي للعمل على برمجة مبادرات أخرى تساهم في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي تهدد المجهودات المبذولة من قبل الوزارة وباقي شركائها خاصة بالعالم القروي.

تفاصيل حول هذه المبادرة المواطنة، ضمن التغطية التالية:

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