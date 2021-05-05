محكمة النقض تنظر اليوم الأربعاء في قضية الزفزافي ورفاقه

هبة بريس - الرباط

تنظر محكمة النقض اليوم الأربعاء، في قضية متزعم حراك الريف ناصر الزفزافي ورفاقه.

وفي يونيو 2018، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإدانة الزفزافي و3 آخرين، هم سمير ايغيد، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، بالسجن لمدة 20 عاماً، وذلك بعد اتهامهم بـ”المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”.

كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدد راوحت بين عام واحد و15 سنة.

وفي 5 أبريل 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق الزفزافي وتأييد أحكام باقي رفاقه.

كما صدرت أحكام عفو عن بعض المحكومين في ملف الريف لم تشمل الزفزافي وأسماء أخرى بارزة.

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