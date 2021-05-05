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إيطاليا تفتح أبوابها للسياح : مستعدون لاستضافة العالم مجددا

2021-05-05 / 10:30 صباحًا
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن بلاده مستعدة مجددا لـ”استضافة العالم”، مشيرا إلى أن الإيطاليين سيتمتعون بتصريح وطني يسمح لهم بالسفر عبر المناطق لاحقا هذا الشهر.

وفي كلمة له خلال افتتاح اجتماع لمجموعة العشرين عن السياحة، قال دراغي إن “التصريح الوطني يكون جاهزا قبل شهر من خطط الاتحاد الأوروبي لنشر شهادة تسهل على المواطنين السفر بين دول التكتل خلال الصيف”، مضيفا أن “إيطاليا مستعدة مجددا لاستضافة العالم”.

ومن شأن شهادة الاتحاد الأوروبي أن تتيح للسائحين السفر دون الخضوع للحجر الصحي إن تعافوا من الإصابة بكورونا أو حصلوا على اللقاح أو قدموا فحصا سلبيا للفيروس.

وحاليا يمكن للإيطاليين السفر بحرية بين المناطق التي تشهد أقل مستوى من القيود، والتي تغطي حاليا معظم البلاد باستثناء منطقة أوستا الواقعة على الحدود الفرنسية ومناطق بوليا وبازيليكاتا وكالابريا وصقلية وساردينيا.

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