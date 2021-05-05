الخارجية الإسبانية: متشبتون بعلاقاتنا مع المغرب ولن نتدخل في قضية غالي أمام العدالة

هبة بريس - الرباط

أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، أن بلادها قدمت للمغرب “التفسيرات المناسبة” لوجود إبراهيم غالي زعيم البوليساريو بأراضيها.

وشددت غونزاليس في مؤتمر صحفي، على أن غالي في إسبانيا “لأسباب إنسانية بحتة”، وأنه سيغادر”عندما تزول هذه الأسباب”.

وأشارت الوزيرة الإسبانية إلى أن استقبال بلادها لابراهيم غالي الذي أثار سخط المغرب لم يؤثر على العلاقات بين الرباط ومدريد، مشددة على أن بلادها متشبثة بالحفاظ على علاقتها مع المغرب.

وعن استدعائه من قبل القضاء الاسباني على خلفية اتهامه بالاختطاف والتعذيب، أكدت الوزيرة على أن العدالة ستقوم بما يتعين عليها القيام به، وستحترمها الحكومة احتراما كاملا ولتتدخل لأنه لا يمكن أن نعمل بخلاف ذلك في بلد ديمقراطي. وفق قولها

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