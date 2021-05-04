بحث عن تلميذة متغيبة عن منزلها منذ زوال اليوم بخريبكة

هبة بريس ـ خريبكة

منذ الساعة الواحدة من زوال اليوم الثلاثاء اختفت التلميذة هدى السلطاني والتي تتابع دراستها بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بخريبكة

وحسب تصريح أحد اقربائها ، فإن التلميذة هدى السلطاني اختفت مباشرة بعد تواجدها بالقرب من نفس المعهد لحظة انتظارها حافلة النقل الحضري

وتلتمس عائلتها من جميع من رأى “هدى السلطاني ” أو يعلم عنها أي معلومة ان يخبرها بذلك، علما أن والديها يعيشان في حالة نفسية يرثى لها منذ توصلهما بخبر اختفاء ابنتهما.

ونجدد ملتمسنا لكل من رآها أو يعرف عنها أي معلومة الاتصال بعائلتها على الرقم الأتي : 0608933107

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