صورة تعبيرية

14 قتيلا و 1985 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2021-05-05 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 1985 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1458 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 26 أبريل الماضي إلى 02 ماي 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 33 ألفا و440 مخالفة، وإنجاز 5 آلاف و561 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألفا و879 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و790 ألفا و575 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3719 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5561 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 70 مركبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. توقيف شخصين في عمليات متفرقة بتهمة السرقة بالعنف

فاس.. توقيف شخصين في عمليات متفرقة بتهمة السرقة بالعنف

2021-05-04 / 4:05 مساءً
Photo of العثور على سيدة جثة هامدة داخل منزلها بالداخلة

العثور على سيدة جثة هامدة داخل منزلها بالداخلة

2021-05-03 / 10:47 مساءً
Photo of اكادير : القبض على شخص اطلق عيارات نارية دون داع

اكادير : القبض على شخص اطلق عيارات نارية دون…

2021-05-03 / 9:10 مساءً
Photo of سخان ماء يتسبب في اندلاع حريق مهول بشقة سكنية بفاس

سخان ماء يتسبب في اندلاع حريق مهول بشقة سكنية…

2021-05-03 / 6:38 مساءً
Photo of أمن البيضاء يوقف ثلاثينيا متلبسا بالسرقة داخل وكالة لصرف العملات

أمن البيضاء يوقف ثلاثينيا متلبسا بالسرقة داخل وكالة لصرف…

2021-05-03 / 4:36 مساءً
Photo of مارتيل.. توقيف 3 أشخاص وحجز 30 كلغ من مخدر الشيرا وسيارتين

مارتيل.. توقيف 3 أشخاص وحجز 30 كلغ من مخدر…

2021-05-03 / 1:05 مساءً
Photo of الرصاص يلعلع بالعيون لتوقيف سائق سيارة عرض حياة عناصر أمن للخطر

الرصاص يلعلع بالعيون لتوقيف سائق سيارة عرض حياة عناصر…

2021-05-03 / 9:53 صباحًا
Photo of مريع بأكادير: آلة حصاد تفصل رأس شاب عشريني عن جسده

مريع بأكادير: آلة حصاد تفصل رأس شاب عشريني عن…

2021-05-02 / 11:05 مساءً
Photo of سطات…سيارة تقتل رجل تعليم بالمدار الحضري

سطات…سيارة تقتل رجل تعليم بالمدار الحضري

2021-05-02 / 2:09 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية قرب سواحل الحسيمة بقوة 4.3 درجات

تسجيل هزة أرضية قرب سواحل الحسيمة بقوة 4.3 درجات

2021-05-01 / 10:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق