.الكوكب المراكشي لكرة السلة _ إناث بطلا للمغرب

محمد الأصفر -هبة بريس

بعد فوزه على نادي الجيش الملكي، توج فريق الكوكب المراكشي بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة في فئة الإناث ،برسم موسم 2018-2019.

وكان فريقا الكوكب المراكشي والجيش الملكي، قد تأهلا أول أمس الأحد 2 ماي، إلى المباراة النهائية لنيل لقب البطولة الوطنية لكرة السلة إناث، التي أقيمت امس الإثنين ليلا بقاعة ابن رشد بمدينة الرباط.

وقد اسفرت نتائج المبارات بفوز نادي الكوكب المراكشي على على خصمه نادي الجيش الملكي ، حامل اللقب، بحصة 70مقابل 47 ،في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين .

وجاء تأهل فريق الجيش الملكي (حامل اللقب) للمباراة النهائية عقب تغلبه في نصف النهاية على فريق شباب الريف الحسيمي بحصة 61 مقابل 50، فيما بلغ فريق الكوكب المراكشي الدور ذاته على حساب جمعية ميشليفن إفران بحصة 56 مقابل 45.

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