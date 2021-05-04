سلطات تارودانت تتلف ما يقارب 3 اطنان من المواد الغذائية الفاسدة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أتلفت السلطات الاقلبمية بتارودانت يوم امس الاثنين 3 ماي الجاري، حوالي 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين .

و أفاد بلاغ صادر عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تارودانت انه وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يتميز بارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، وفي إطار تكثيف عمل اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة السوق من أجل حضور ميداني منتظم بمختلف التجمعات التجارية ونقط البيع بالإقليم لحماية للمستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وقدرته الشرائية، وزجرا للمخالفات المحتملة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن، تم تسطير برنامج مراقبة يضمن تغطية واسعة للمجال الترابي للإقليم خاصة الجماعات والمراكز القروية النائية التي يحتمل أن تروج بها مواد غذائية إما منتهية الصلاحية أو فاسدة بسبب سوء التخزين أو لسبب من الأسباب.

وشملت زيارات اللجنة مراقبة نقط البيع بالجماعات التالية : اميلمايس، اوناين، بيكودين، تتاوت، أرزان، أولاد برحيل، أولاد تايمة و تارودانت. وبلغت عــــــــدد زيــــــــــارات المراقبــــــة المنجزة 13 زيارة شملت 352محل تجاري وتم خلالها تسجيل 50مخالفة إلى جانب حجز 62كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة الترويج إلى جانب إتلاف ما يقارب 3اطنان من المواد الغذائية الفاسدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0