سلطات تارودانت تتلف ما يقارب 3اطنان من المواد الغذائية الفاسدة
الصورة تعبيرية

سلطات تارودانت تتلف ما يقارب 3 اطنان من المواد الغذائية الفاسدة

2021-05-04 / 9:54 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أتلفت السلطات الاقلبمية بتارودانت يوم امس الاثنين 3 ماي الجاري، حوالي 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين .

و أفاد بلاغ صادر عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تارودانت انه وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يتميز بارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، وفي إطار تكثيف عمل اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة السوق من أجل حضور ميداني منتظم بمختلف التجمعات التجارية ونقط البيع بالإقليم لحماية للمستهلك من كل الممارسات التي قد تمس بصحته وسلامته وقدرته الشرائية، وزجرا للمخالفات المحتملة وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن، تم تسطير برنامج مراقبة يضمن تغطية واسعة للمجال الترابي للإقليم خاصة الجماعات والمراكز القروية النائية التي يحتمل أن تروج بها مواد غذائية إما منتهية الصلاحية أو فاسدة بسبب سوء التخزين أو لسبب من الأسباب.

وشملت زيارات اللجنة مراقبة نقط البيع بالجماعات التالية : اميلمايس، اوناين، بيكودين، تتاوت، أرزان، أولاد برحيل، أولاد تايمة و تارودانت. وبلغت عــــــــدد زيــــــــــارات المراقبــــــة المنجزة 13 زيارة شملت 352محل تجاري وتم خلالها تسجيل 50مخالفة إلى جانب حجز 62كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة الترويج إلى جانب إتلاف ما يقارب 3اطنان من المواد الغذائية الفاسدة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الايام المفتوحة لفرص الشغل و التدريب تنطلق بتمارة.

الايام المفتوحة لفرص الشغل و التدريب تنطلق بتمارة.

2021-05-04 / 10:56 مساءً
Photo of مستجدات في قضية بطلات فيديو السيوف ضواحي أكادير

مستجدات في قضية بطلات فيديو السيوف ضواحي أكادير

2021-05-04 / 10:52 مساءً
Photo of بنشعبون يخفض تسعيرة ” الكمامات” ذات الاستعمال الطبي

بنشعبون يخفض تسعيرة ” الكمامات” ذات الاستعمال الطبي

2021-05-04 / 10:02 مساءً
Photo of مالية تلد 9 اطفال بالدار البيضاء بعد ان شخصت 7 توائم في مستشفى ببماكو

مالية تلد 9 اطفال بالدار البيضاء بعد ان شخصت…

2021-05-04 / 9:42 مساءً
Photo of توقع اتفاقية للتقاعد التكميلي للمستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

توقع اتفاقية للتقاعد التكميلي للمستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف…

2021-05-04 / 9:29 مساءً
Photo of دراسة : الدخل الصافي لهكتار من القنب الهندي قد يصل الى 110 ألف درهم سنويا

دراسة : الدخل الصافي لهكتار من القنب الهندي قد…

2021-05-04 / 8:32 مساءً
Photo of القضاء الاسباني يؤجل الاستماع إلى زعيم البوليساريو

القضاء الاسباني يؤجل الاستماع إلى زعيم البوليساريو

2021-05-04 / 6:30 مساءً
Photo of برلمانية تدعو الى الترخيص للاستعمال الترفيهي للحشيش

برلمانية تدعو الى الترخيص للاستعمال الترفيهي للحشيش

2021-05-04 / 6:17 مساءً
Photo of آيت الطالب …الوزارة تعمل على تجاوز محدودية المنظومة الصحية

آيت الطالب …الوزارة تعمل على تجاوز محدودية المنظومة الصحية

2021-05-04 / 5:23 مساءً
Photo of تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24…

2021-05-04 / 4:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق