مالية تلد 9 اطفال بالدار البيضاء بعد ان شخصت 7 توائم في مستشفى ببماكو

2021-05-04 / 9:42 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

لم يكن متوقعا ان تلد سيدة من دولة مالي، بعملية قيصرية في مصحة بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تسعة (9) مواليد بدلاً من السبعة (7) التي أعلنتها نتائج الموجات فوق الصوتية

ووضعت السيدة المالية مواليدها (خمس فتيات وأربعة أولاد) بصحة جيدة.

وأعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بدولة مالي، في بلاغ، اليوم الثلاثاء، “النتيجة السعيدة للحمل متعدد الأجنة للسيدة حليمة سيسي”.

وأوضحت الوزارة: “بعد إقامة طبية لمدة أسبوعين في مستشفى Point G في باماكو، وبتعليمات من الرئيس الانتقالي للدولة، تم إدخال السيدة سيسي في 30 مارس، إلى عيادة مغربية لمتابعة حملها.

وفي وقت سابق، خضعت المرأة الحامل إلى العناية الطبية لمدة أسبوعين في أحد المستشفيات بالعاصمة المالية باماكو، قبل أن يتقرر نقلها إلى المغرب لإتمام عملية الولادة.

المرأة التي تبلغ 25 سنة وصلت المغرب، حيث اششرفت الأطقم الصحية على متابعة تطورات هذا الحمل الاستثنائي، وضمان ولادة التوائم ووصولهم إلى الدنيا في أحسن حال، .

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