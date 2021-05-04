كأس العرب لكرة قدم الصالات … المنتخب المغربي في المجموعة الثانية

هبة بريس ـ رياضة

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العربي لكرة القدم بالرياض بالمملكة العربية السعودية، عن تواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات والسعودية وجزر القمر.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر ، البلد المضيف، وموريتانيا والبحرين والكويت في المجموعة الأولى.

وتقام البطولة في الفترة ما بين 20 و 30 مايو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، وتُعد أولى بطولات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2021 / 2022.

يذكر أن مصر ستستضيف أيضا منافسات كأس العرب للسيدات، وهي أيضا إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الفترة من 24 غشت إلى 6 شتنبر المقبل.

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