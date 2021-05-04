العصبة تقرر ايقاف اللاعب إدريس مجاهد عن ممارسة إي نشاط رياضي مدى الحيا

عصبة توقف لاعب عن ممارسة إي نشاط رياضي مدى الحياة

2021-05-04 / 8:48 مساءً
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هبة بريس ـ خالد لعروسي

قررت العصبة الجهوية فاس-مكناس لكرة القدم، اصدار عقوبات “ثقيلة” في حق إدريس مجاهد، لاعب رجاء زواغة، بعد اعتدائه على الحكم رضا بوعدلية.

ووفق بلاغ للعصبة الجهوية فاس-مكناس توصلت هبة بريس بنسخة منه، فقد تقرر إيقاف اللاعب إدريس مجاهد عن ممارسة إي نشاط رياضي مدى الحياة، مع تغريمه بمبلغ 3000 درهم تودع بالحساب البنكي للعصبة، بعد الاطلاع على وثائق المباراة التي جمعت بين الفرقين المذكورين بملعب الرميلة بمدينة تاونات، والقيام بالتحريات اللازمة في الموضوع

وأوضح البلاغ نفسه، أنه تبين بناء على ذلك، أن اللاعب إدريس مجاهد، من فريق رجاء زواغة، قام بالاعتداء الجسدي المفضي إلى جروح في حق حكم المقابلة، مشيرة إلى أنه إلى جانب عقوبة الإيقاف مدى الحياة، أصدرت اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية في حق اللاعب المعني قرارا يقضي بتغريمه مبلغ 3 آلاف درهم يودع بالحساب البنكي للعصبة.

وعبرت العصبة في ذات البلاغ، عن أسفها واستنكارها الشديد لهذ السلوك المعيب، جميع الأندية والممارسين إلى الالتزام بالميثاق الأخلاقي، مع تأكيد حرصها التام على التعامل بكل حزم وصرامة لمكافحة هذه الظاهرة المشينة، في إشارة منها إلى ظاهرة الاعتداء على الحكام.

جدير بالذكر، تعرض الحكم رضا بوعديلة لاعتداء من اللاعب مجاهد على هامش مباراة “وفاق تاونات” و”رجاء زواغة”، ضمن منافسات بطولة “القسم الشرفي الممتاز” لعصبة فاس – مكناس، وهو الحادث الذي أدى لإصابته على مستوى الرأس والأسنان، مما استوجب نقله على وجه السرعة إلى المستشفى

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