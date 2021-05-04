سعودي يتزوج بمؤسسة كاملة | مديرة ومستشارة ومعلمة وتلميذة من نفس المدرسة
الصورة من الارشيف

سعودي يتزوج بمؤسسة كاملة ..مديرة ومستشارة ومعلمة وتلميذة من نفس المدرسة

2021-05-04 / 6:01 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

تزوج سعودي مديرة مدرسة ومعلمة ومشرفة وطالبة، وبذلك يكون قد جمع في عصمته أربع زوجات من منسوبات التعليم، فضلاً عن أن ثلاثة منهن في مدرسة واحدة بالقرب من المنزل.وذكرت صحيفة (عكاظ) عن إحدى زملائهم أن هي وجميع العاملات في غرابة من هذه الحالة التي ربما لا توجد في أي مكان آخر موضحة أن الطالبة في الثانوية العامة و أن المشرفة تعمل في مدرسة أخرى في نفس المنطقة و تشرف على المدرسة التي بها ضراتها الثلاث.

وأضافت أن تعامل المديرة مع ضرتيها المعلمة و الطالبة لا يختلف عن تعاملها مع جميع المعلمات و الطالبات.

وكانت القصة قد بدأت منذ فترة أن رجلاً تزوج من مديرة مدرسة و ظل معها فترة من الزمن و بعد ذلك طلب الزوج من زوجته أن تبحث له عن عروس فلم تجد أنسب من المشرفة التي تعمل معها حيث أنها قريبة منها ومتفاهما معها، وتم الزواج و بعد فترة تكررت نفس القصة عندما علمت المشرفة أن زوجها يبحث عن عروس فقدمت له المعلمة، لنفس أسباب زوجته الأولى.

وأعاد التاريخ نفسه حيث تزوج للمرة الرابعة من خلال زوجته الثالثة التي رشحت له إحدى طالباتها التي تحبها، وهم الآن جميعاً يعيشون في عمارة واحدة

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