مدينة سويسرية تقدم تذكرة سفر مجانية للمشردين
الصورة من الارشيف

بشرط …مدينة سويسرية تقدم تذكرة سفر مجانية للمشردين !

2021-05-04 / 5:51 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

عرضت مدينة سويسرية على الأفراد المشردين تذكرة طيران ذات وجهة واحدة إلى إحدى الدول الأوروبية الأخرى، بشرط موافقتهم على عدم العودة إلى سويسرا.

وقالت خدمة الهجرة في مدينة بازل إنها ستمنح الأشخاص المشردين تذكرة قطار مجانية أو تذكرة طيران إذا كانت وجهتهم سفرهم بعيدة ولا يمكن الوصول إليها بالقطار، شرط توقيع تعهد خطي على أنهم لن يعودوا إلى سويسرا لفترة زمنية محددة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل في بازل توبراك يرغو أنه “يجب أن يتعهد المستفيدون كتابيا بعدم العودة إلى سويسرا لفترة زمنية معينة، وإذا لم يلتزموا بذلك فإنهم يخاطرون بالطرد من بلدنا”.

هذا وقد قبل 31 شخصا حتى الآن عرض المدينة، من بينهم سبعة من ألمانيا وسبعة من بلجيكا واثنان من إيطاليا وواحد من فرنسا و 14 من رومانيا وقد عادوا إلى بلادهم.

وتشتهر سويسرا باتباعها سياسة عدم التسامح مطلقا مع التشرد في شوارع مدنها. وفي عام 2014، فرضت السلطات في جنيف غرامة قدرها 500 فرنك (395 جنيها إسترلينيا) على امرأة لانتهاكها قواعد المنطقة الخاصة بالتسول وعندما لم تتمكن من دفع الرسوم، احتجزتها الشرطة.

إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمت ضد المدينة في القضية في يناير 2021، وأمرت المدينة بدفع 992 يورو (861 جنيها إسترلينيا) كتعويض معنوي.

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