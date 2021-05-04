صورة تعبيرية

فاس.. توقيف شخصين في عمليات متفرقة بتهمة السرقة بالعنف

2021-05-04 / 4:05 مساءً
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ع . محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية فاس الجديد دار دبيبغ بولاية أمن فاس، في عمليات أمنية متفرقة في الزمان و المكان من توقيف شخصين بعد أن اشتبه تورطهما في قضايا تتعلق بتعدد السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض مع العنف.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه الأول على مستوى حي الزهور بعد أن كان متخفيا عن الأنظار، حيث مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة المتدخلة، من الإهتداء إلى تشخيص هويته وبالتالي إلقاء القبض عليه.

حيث تبين من خلال البحث المعمق أنه متورط في أربع (04) قضايا جارية يتم البحث فيها من طرف مصالح الشرطة من أجل السرقة، كما أظهرت عملية إخضاعه للتنقيط عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المطلوبين قضائياً، على أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل التغرير بقاصر.

وفي نفس السياق أسفرت العمليات الأمنية من إيقاف شخص اشتبه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض مع استعمال ناقلة ذات محرك.

وقد جاءت عملية الإيقاف على مستوى طريق صفرو بعد أن مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة المتدخلة، من تشخيص هوية المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه بعد وقت وجيز من اقترافه هذا الفعل الإجرامي باستعمال دراجة نارية في تحركاته المشبوهة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا معرفة مدى تورطه في قضايا مماثلة.

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