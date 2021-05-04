“الكاف” يعلن عن موعد مباراة السوبر الأفريقي

هبة بريس - متابعة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الثلاثاء، موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي.

وقال الكاف، في بيان له، إن مباراة السوبر بين الأهلي ونهضة بركان ستقام يوم 28 ماي الجاري على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري.

يشار إلى أن مباراة السوبر الأفريقي قد تأجلت أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في الوقت الذي رفض فريق نهضة بركان خوض اللقاء في العاصمة المصرية، القاهرة، بدعوى تمسكه بتطبيق اللائحة التي تنص على لعب المباراة في العاصمة القطرية، الدوحة، كونها استضافت النسختين الماضيتين من البطولة القارية.

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