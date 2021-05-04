في الصورة : خالد ايت الطالب

ايت الطالب: إجراءات رمضان ساهمت في انخفاض المنحنى الوبائي

2021-05-04 / 1:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة، خالد ايت الطالب، على أن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد بالمملكة، متحكم فيها، غير أنها تفرض التزام المواطنين بمزيد من الاحتياطات والتدابير الاحترازية خصوصا مع ظهور طفرات جديدة.

وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، إن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات خاصة حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان ساهمت في انجاح استمرار حملة التلقيح مع تسجيل انخفاض في المنحى الوبائي.

وشدد الوزير على أن الرهان الذي تسارع من أجله الدولة حملة التقليح الوطنية هو ضمان الحماية للفئات الهشة والتحكم في انتشار العدوى الوبائية في غضون أشهر قليلة.

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