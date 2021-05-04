ايت الطالب: العالم نوه بالتدبير المثالي لحملة التلقيح الوطنية ضد كورونا

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة، خالد ايت الطالب، على أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا تتواصل بكافة التراب الوطني بسلاسة وتدبير مثالي نوه به العالم نتيجة الأداء الجيد والتحرك الاستباقي لبلادنا وبتوجيهات ملكية سامية حماية للمواطنين والمواطنات وحماية النظام الصحي من الانهيار.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه في الوقت لا زالت العديد من البلدان تعاني لتأمين الجرعات الضرورية من اللقاحات لسكانها، تتواصل حملة التلقيح الوطنية بالبلاد بشكل سلس.

وتابع ايت الطالب، أن الوزارة تراهن، في غضون أشهر، علىت الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وتحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، ألا وهو القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات، مرورا بالتحكم في الوباء، وصولا إلى تحقيق المناعة الجماعية المنشودة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0