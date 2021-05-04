بيل غيتس وزوجته

بعد زواج دام 27 سنة.. بيل غيتس يعلن الانفصال عن زوجته

2021-05-04 / 12:18 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، مساء الإثنين، انفصاله عن زوجته ميليندا غيتس، بعد 27 عاما على زواجهما.

وقال غيتس في بيان صادر عنه وعن ميليندا، نشره على حسابه بموقع “تويتر” إنه وزوجته سيواصلان العمل معا في العمل الخيري الذي يشمل التعليم والمساواة بين الجنسين والرعاية الصحية.

وجاء في البيان: “بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا”.

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