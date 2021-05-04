إعادة توفير أدوية مصنعة من “الكلوروکین و الهيدروکسيکلوروکین” بالصيدليات

هبة بريس - الرباط

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إعادة توفير الأدوية الأساسية المصنعة من مادتي الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين بالصيدليات، بالكميات الكافية، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه “في إطار الرعاية الصحية التي تسهر عليها وزارة الصحة والتي تتمثل في توفير الخدمات الصحية الضرورية وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية الكفيلة بتقديم العلاجات المناسبة للمرضى، فإن وزارة الصحة تؤكد إعادة توفير وبالكميات الكافية الأدوية الأساسية المصنعة من مادتي الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين بالصيدليات وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021”.

وذكر المصدر ذاته أنه “وفي إطار تدبير جائحة كوفيد-19 التي عانت منها بلادنا على مدى سنة 2020 ولا تزال، فإنه سبق وتقرر بشكل احترازي اقتصار توفير هاته الأدوية بالمستشفيات فقط للتكفل بعلاج حالات الإصابة المتقدمة بفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف البلاغ أنه “بالنظر إلى عملية التلقيح الناجحة التي تشرف عليها بلادنا والتي أظهرت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين المغاربة حسب الأولويات وتبعا لشروط الاستحقاق، فإن وزارة الصحة ارتأت مجددا إعادة توفير هاته الأدوية بالصيدليات مع إجبارية تتبع ومراقبة الاحتياطي الوطني ودرجة الاستهلاك”.

وأكدت الوزارة أنها ستسلم خصيصا تحت وصفة طبية للمرضى الذين يعانون من الحالات المزمنة المتعلقة بداء التهاب المفاصل الروماتويدي (POLYARTHRITE RHUMATOIDE)، وداء الذئبة الحمامية (LUPUS ERYTHEMATEUX)، وداء الملاريا (PALUDISME).

وأهابت وزارة الصحة بمستعملي هاته الأدوية احترام الإجراءات الصحية وتتبع نصائح الطبيب المعالج والصيدلي.

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