المكسيك.. عشرات القتلى والجرحى جراء انهيار جسر

هبة بريس - وكالات

قتل مالا يقل عن 23 شخصا وأصيب العشرات في مكسيكو سيتي، نتيجة انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق، وفقا لوكالة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في المدينة.

ووقع الحادث ليل الاثنين على الثلاثاء، بالقرب من محطة اوليفوس على خط مترو 12 بجنوب العاصمة المكسيكية.

و على إثر ذلك، حضرت عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، إلى مكان الحادث، وقالت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون. ويستعد العديد من المستشفيات. وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا”.

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