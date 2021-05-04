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مكتب الصرف .. ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج

2021-05-04 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 41,8 في المائة برسم الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وأضاف المكتب في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات بلغت أزيد من 20,89 مليار درهم في نهاية شهر مارس الفائت مقابل 14,73 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية

وأبرزت النشرة أن الميزان التجاري للخدمات أظهر فائضا متناقصا بنسبة 48,9 في المائة إلى 11.457 مليون درهم في الربع الأول من هذه السنة، عقب انخفاض الصادرات بشكل أكبر من انخفاض الواردات.

وأضاف المصدر ذاته، أن الصادرات بلغت 28,27 مليار درهم نهاية مارس 2021، بانخفاض 34,9 في المائة. ويمكن تفسير هذا الانخفاض بتراجع إيرادات السفر ب78,4 في المائة، التي تشكل المكون الرئيسي لصادرات الخدمات.

وسجلت واردات الخدمات تراجعا بنسبة 20,1 في المائة. وبذلك، بلغت إيرادات السفر حوالي 5,32 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بانخفاض وصل إلى 69,1 في المائة. وبدورها، انخفضت نفقات السفر بنسبة 47,6 في المائة، كما تراجع فائض ميزان السفر بنسبة 76 في المائة.

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