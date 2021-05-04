نزار بركة صندوق الزكاة
في الصورة نزار بركة

نزار بركة .. حان الوقت لتفعيل صندوق الزكاة في المغرب

2021-05-04 / 12:53 صباحًا
7
هبة بريس ـ الرباط

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في ندوة “الأحزاب السياسية وقضايا الساعة”، الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني عبر تقنية الفيديو ان الوقت قد حان لتفعيل صندوق الزكاة الذي أقره الملك الحسن الثاني”

وسجل بركة في نفس اللقاء أن “هناك تراجع كبير في القدرة الشرائية للطبقة الوسطي، والتي كانت مستهدفة من قبل السياسات الحكومية و لسنوات ماضية، وتضررت اليوم أكثر، فلا من خطة لإنقاذ الطبقة الوسطى، لضمان استقرار البلاد، عبر إرساء خطة لاستثمار الفرص المتاحة”.

واضاف بركة أمين عام حزب الاستقلال إنه “من الضروري أن ننفق أحسن ، وأن تسير النفقات في إطار الأولويات في المستقبل من خلال النقاش الذي سيكون خلال هاته الفترة”

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوعرفة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

بوعرفة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2021-05-04 / 11:08 صباحًا
Photo of إعادة توفير أدوية مصنعة من “الكلوروکین و الهيدروکسيکلوروکین” بالصيدليات

إعادة توفير أدوية مصنعة من “الكلوروکین و الهيدروکسيکلوروکین” بالصيدليات

2021-05-04 / 10:58 صباحًا
Photo of الدرك البحري يحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش بسواحل طنجة

الدرك البحري يحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من الحشيش…

2021-05-04 / 10:12 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

2021-05-04 / 9:37 صباحًا
Photo of معهد أماديوس يعلن ” ايجابية ” المغرب في مؤشرات الجاذبية والاستقرار

معهد أماديوس يعلن ” ايجابية ” المغرب في مؤشرات…

2021-05-04 / 8:03 صباحًا
Photo of فاس.. إيقاف شخص بتهمة سرقة مجوهرات وحلي من منزل

فاس.. إيقاف شخص بتهمة سرقة مجوهرات وحلي من منزل

2021-05-03 / 10:57 مساءً
Photo of أكادير : مطالب بانقاد سجينة مسنة بعد 29 يوم من إضرابها عن الطعام

أكادير : مطالب بانقاد سجينة مسنة بعد 29 يوم…

2021-05-03 / 10:36 مساءً
Photo of وهبي : تقنين زراعة القنب الهندي موضوع حساس ويتطلب جرأة وشجاعة

وهبي : تقنين زراعة القنب الهندي موضوع حساس ويتطلب…

2021-05-03 / 9:47 مساءً
Photo of تمديد أوقات عمل المقاهي والمطاعي.. الحكومة تعد بتخفيف قيود كورونا بعد رمضان

تمديد أوقات عمل المقاهي والمطاعي.. الحكومة تعد بتخفيف قيود…

2021-05-03 / 5:52 مساءً
Photo of إلى غاية 3 مارس.. نسبة ملء سدود المملكة بلغت 51,3 %

إلى غاية 3 مارس.. نسبة ملء سدود المملكة بلغت…

2021-05-03 / 4:39 مساءً

‫7 تعليقات

  5. فعلا لقد حان الوقت للعزف على الوتر *الديني* الحساس لدى المغاربة …اوا راها سنة الانتخابات هادي…وعلاه *الباجدة* باش ربحو الانتخابات من غير التظاهر بالدفاع عن الدين القيم …

  6. لمذا لم يقل هذا الكلام حين كان على رأس المجلس الاجتماعي والاقتصادي. يبدو أنه يريد استمالة جزء من الناخبين المحسوبين على العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق