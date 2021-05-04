نزار بركة .. حان الوقت لتفعيل صندوق الزكاة في المغرب
هبة بريس ـ الرباط
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في ندوة “الأحزاب السياسية وقضايا الساعة”، الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني عبر تقنية الفيديو ان الوقت قد حان لتفعيل صندوق الزكاة الذي أقره الملك الحسن الثاني”
وسجل بركة في نفس اللقاء أن “هناك تراجع كبير في القدرة الشرائية للطبقة الوسطي، والتي كانت مستهدفة من قبل السياسات الحكومية و لسنوات ماضية، وتضررت اليوم أكثر، فلا من خطة لإنقاذ الطبقة الوسطى، لضمان استقرار البلاد، عبر إرساء خطة لاستثمار الفرص المتاحة”.
واضاف بركة أمين عام حزب الاستقلال إنه “من الضروري أن ننفق أحسن ، وأن تسير النفقات في إطار الأولويات في المستقبل من خلال النقاش الذي سيكون خلال هاته الفترة”
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7 تعليقات
صندوق الزكاة ههههه مرحبا الي بغيتوو تحيدو الضريبة ولاكن باش تاخدو فلوس الضريبة وتزيدو عليها فلوس الزكاة راه ما يمكنش
كلام مفيد ومحكم جد جدا ونافع للطبقات الفقيرة .
الله عليك يا سي لفقيه.والضرائب اشنو محلها من الإعراب التي انهكت جيوبنا.والزكاة خاص بحالك لي يخرجها.
قربات الانتخابات
فعلا لقد حان الوقت للعزف على الوتر *الديني* الحساس لدى المغاربة …اوا راها سنة الانتخابات هادي…وعلاه *الباجدة* باش ربحو الانتخابات من غير التظاهر بالدفاع عن الدين القيم …
لمذا لم يقل هذا الكلام حين كان على رأس المجلس الاجتماعي والاقتصادي. يبدو أنه يريد استمالة جزء من الناخبين المحسوبين على العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.
ماتبقى لكم سوى الاستجواذ عاى حق الفقير