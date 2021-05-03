لشكر يقرر حل جميع أجهزة الحزب بعمالة طنجة أصيلة

هبة بريس- مكتب طنجة

أفادت مصادر مطلعة لهبة بريس ، أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد قرر حل جميع أجهزة الحزب بعمالة طنجة أصيلة.

وبحسب المصادر ذاتها فان قرارا تنظيميا للمكتب السياسي لحزب الوردة رقم 57-21، قرر تكليف فريق عمل المكتب السياسي والكتابة الجهوية بالحلول محل الكتابة الإقليمية لطنجة أصيلة التي يترأسها أحمد يحيا.

ويأتي قرار المكتب السياسي بقيادة إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب “الوردة” في إطار الإجراءات التنظيمية الضرورية لتدبير الوضع التنظيمي للحزب وتهييء الشروط الضرورية لضمان مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

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