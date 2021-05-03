بركة : تزكية شباط لم تحسم بعد ووزراء العثماني ” كل واحد يلغي بلغاه “
هبة بريس ـ الرباط
توقف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال خلال ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، اليوم الاثنين عند اوجه التصدع الذي تعرفه الحكومة حيث قال “إننا نشاهد كل وزير “يلغي بلغاه”، والوزراء كيدابزو، وفريق برلماني لحزب في الحكومة يعارض مشاريع قوانين الحكومة نفسها…
ويرى بركة انه لا يمكن تحقيق اي تقدم في هذا الجو معلقا بالقول “مثل هذه الحكومة لا أريد أن أكون فيها… أريد أن أكون في حكومة تسير على الطريق الصحيح”.
واوضح الاخير ان موقفه المعارض لسحب الثقة من الحكومة اتخد حتى لا يقال ان حزبه كان سببا ينضاف للمأزق الاقتصادي الحالي”،
وحول موضوع التزكيات قال بركة ان الحزب لم يحسم في دائرة فاس وهي الدائرة التي ينوي الأمين العام السابق للحزب، حميد شباط، أن يترشح فيها
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تعليق واحد
رجاء السيد الأمين العام لا تبتلينا بما لا طاقة لنا به ولا تيقة في الأفعى مهما بررت بها ومؤكد انك على علم بما اقترفه في فاس وحسابه عند صاحب الشأن الملك الحق ولا تحمل وزره يوم البعث امام ملك الملكوت الذي سمى نفسه جل وعلى العدل.