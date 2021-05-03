مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة رافال
الصورة من الارشيف

مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة رافال

2021-05-03 / 11:07 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي، “الاثنين”، أن مصر وقعت اتفاقا مع فرنسا لتزويد الجيش المصري بـ 30 طائرة مقاتلة جديدة من طراز “رافال”.

وقال المتحدث في بيان عبر صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”: “في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد (30) طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة ” داسو أفياسيون ” الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى (10) سنوات “.

وأضاف: “وكانت مصر وفرنسا قد أبرمت خلال عام 2015 عقدا لتوريد (24) طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التي تمثل الذراع الطولي لتأمين المصالح القومية المصرية”.

وأشار إلى أن “الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار

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