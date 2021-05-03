العثور على سيدة جثة هامدة داخل منزلها بالداخلة

هبة بريس - أشعبان لحبيب

أكدت مصادر متطابقة ل هبة بريس، أن سيدة في عقدها الثاني قد قامت بوضع حدا لحياتها اليوم الإثنين، بعد أن عمدت إلى شنق نفسها بواسطة حبل وسط منزلها، الكائن بحي القسم بمدينة الداخلة.

وحسب ذات المصادر، التي رجحت أن تكون الهالكة كانت قيد حياتها، تستعمل أدوية لعلاج الإضطراب النفسي الذي تعاني منه، لتعمد إلى إنهاء حياتها شنقا بعد دخولها في حالة إكتئاب حدة حسب المصدر.

مباشرة بعد توصلها بالإخبارية، انتقلت عناصر الشرطة والسلطات المحلية إلى مكان الواقعة، قبل أن تقرر توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالداخلة ، قصد إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بينما فتحت الضابطة القضائية بحثا دقيقا للوقوف على ملابسات، وظروف النازلة

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