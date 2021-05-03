أكادير : مطالب بانقاد سجينة مسنة بعد 29 يوم من إضرابها عن الطعام

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد خوضها لإضراب عن الطعام ل 29 يوما بداخل السجن المدني بأيت ملول ، وتسحيل عدة مرات في إغماءها ونقلها للمستشفى ، طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الجهات المسؤولة القضائية والإدارية بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ ” المرأة الحديدية” وتجنيبها الموت المحقق عقب إتمامها شهرا كاملا من الإضراب عن الطعام.

وطالبت ذات الجمعية بإنقاذ (ح.ز) القابعة بالسجن المحلي (أيت ملول 2 ) وتدخلا طبيا لتفادي وفاتها وحماية حقها في الحياة الذي يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية القاضي بحماية المعتقلين مهما ظروف اعتقالهم.

وأصدر الحقوقيون بالجمعية المذكورة بيانا طالبوا فيه بتمتيع المرأة الحديدية بالسراح المؤقت، معتبرين أن “محاكمتها جنائيا بأكادير بالمشاركة في التزوير وخيانة الأمانة في حالة اعتقال فيه تشدد واضح”.

وأكدت الجمعية التي لها اطلاع كاف بالقضية، باعتبار أن رئيسها الحبيب حجي واحد من هيأة دفاع المتهمة، بأن “(ح.ز) لا صلة لها بالوقائع المعتبرة جناية، كون الملف خال من أي محاسبة تحملها مسؤولية ما”، مضيفة أن “كل وثائق الشركة توجد بالأجهزة والأنظمة المعلوماتية ومحفوظة بها، وبمصالح الدولة من مالية وضرائب ومحافظة وموثقين وأبناك، ولدى باقي الشركات المتعامل معها حتى لا تنطلي حكاية استحواذها على الوثائق على الأذهان”.

وعلاوة على ذلك، شددت الجمعية على أن “المتهمة مستخدمة كمساعدة وليست المديرة المالية ولا الإدارية ولا علاقة لها بأموال الشركة ومداخلها ومصارفها”، مشيرة إلى أن “شركات المشتكي تعرف كل سنة محاسبة ولم يتم الإدلاء بها، ولم يطلبها التحقيق القضائي “.

ونظرا لمجموعة من الاعتبارات التي من بينها كون (ح.ز) امرأة مسنة تبلغ من العمر 65 سنة، وليست شخصا خطيرا على الأموال والأشخاص والنظام العام، فإن الجمعية الحقوقية ترى أن من حق المتهمة محاكمتها في حالة سراح حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها بشكل أحسن.

وفي سياق متصل، أوضحت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان أنه “ثبت أثناء التحقيق والمحاكمة عدم إنصاف المتهمة والتضييق عليها في حقوقها الدستورية المتعلقة بحقوق الدفاع، الأمر الذي أدى إلى دخولها في إضراب عن الطعام مرتين، حيث أوقفته المرة الأولى بضغط من دفاعها، والثاني لا يزال مستمرا لحدود اليوم”.

إلى ذلك، أكدت الجمعية على “أن المرأة الحديدية لا توجه سياسي لديها، وبأنها أصبحت في وضعية صحية حرجة جدا، الأمر الذي ينبئ بكارثة أخرى لا محالة ستسجل على العدالة المغربية في إطار حماية الحق في الحياة والحق في الحرية”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1