منظمة الصحة تسجل حول العالم 721 ألف إصابة و11711 وفاة جديدة بكورونا
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كورونا عالميا ..11711 مفقود و 721 الف اصابة اليوم الاثنين

2021-05-03 / 9:57 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 721 ألف إصابة و11711 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في العالم.

وأفادت المنظمة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية في العالم، بواقع 721896 حالة، مقابل 870405 في بيانات أمس الأحد.

وسجلت 53% من الحالات الجديدة في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تدخل ضمنها حسب تصنيف المنظمة الهند، لتأتي بعدها منطقة الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وأوروبا في المركز الثالث.

وأضافت المنظمة أن العدد العام للإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن مستوى 152534452 حالة.

وذكرت إحصائية منظمة الصحة العالمية أنها رصدت خلال يوم 11711 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 14661 الأحد، ليصل عدد ضحايا الجائحة في العالم إلى 3198528 شخصا.

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