وهبي تقنين الكيف
الصورة من الارشيف

وهبي : تقنين زراعة القنب الهندي موضوع حساس ويتطلب جرأة وشجاعة

2021-05-03 / 9:47 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

دعا عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، جميع الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة مضامين مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

ويرى وهبي أن تكتل الأحزاب من شأنه تجويد مشروع القانون عبر طرح التعديلات المناسبة، التي سيتم التوافق بشأنها، على وزير الداخلية، مؤكدا أن البام بدفاعه عن هذا المشروع ليس ضد أي توجه سياسي ولا يستهدف أي جهة من الجهات.

وهبي الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 3 ماي 2021، مع مجموعة من فعاليات المجتمع المدني المنحدرة من المناطق الشمالية للمملكة والمعنية بشكل مباشر بمضامين هذا المشروع قانون أكد أن المغرب من بين عدد من بلدان العالم التي اعتمدت الحل الأمني في التعاطي مع هذا الملف، وهي المقاربة التي ثبت بالملموس فشلها

وأوضح الأمين العام للبام، أن موضوع تقنين زراعة القنب الهندي موضوع جد حساس ويتطلب من الجميع التحلي بالجرأة والشجاعة في التعاطي معه، وأن التعامل مع هذا الملف بالمقاربة الأمنية لن يأتي بحلول، مؤكدا أن جميع المقاربات الامنية مع الموضوع في العالم قد فشلت، قائلا في هذا الصدد “اتفقنا أم اختلفنا فهذا المشروع يعتبر بداية خطوة كبيرة نحو توجيه هذه الزراعة لما فيه من إيجابيات ومصلحة للبشرية”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. إيقاف شخص بتهمة سرقة مجوهرات وحلي من منزل

فاس.. إيقاف شخص بتهمة سرقة مجوهرات وحلي من منزل

2021-05-03 / 10:57 مساءً
Photo of أكادير : مطالب بانقاد سجينة مسنة بعد 29 يوم من إضرابها عن الطعام

أكادير : مطالب بانقاد سجينة مسنة بعد 29 يوم…

2021-05-03 / 10:36 مساءً
Photo of تمديد أوقات عمل المقاهي والمطاعي.. الحكومة تعد بتخفيف قيود كورونا بعد رمضان

تمديد أوقات عمل المقاهي والمطاعي.. الحكومة تعد بتخفيف قيود…

2021-05-03 / 5:52 مساءً
Photo of إلى غاية 3 مارس.. نسبة ملء سدود المملكة بلغت 51,3 %

إلى غاية 3 مارس.. نسبة ملء سدود المملكة بلغت…

2021-05-03 / 4:39 مساءً
Photo of تسجيل 209 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 209 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال…

2021-05-03 / 4:28 مساءً
Photo of تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-03 / 4:24 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-03 / 4:21 مساءً
Photo of تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا بالبيضاء

تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا بالبيضاء

2021-05-03 / 3:45 مساءً
Photo of دعم كورونا.. الاستمرار في صرف أجور المقاولات الصحفية ل3 أشهر أخرى

دعم كورونا.. الاستمرار في صرف أجور المقاولات الصحفية ل3…

2021-05-03 / 3:10 مساءً
Photo of نقابة: حرية نقد الأعمال التلفزية مكفولة للجميع دون التضييق على حرية الإبداع

نقابة: حرية نقد الأعمال التلفزية مكفولة للجميع دون التضييق…

2021-05-03 / 11:55 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق