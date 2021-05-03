وهبي : تقنين زراعة القنب الهندي موضوع حساس ويتطلب جرأة وشجاعة

هبة بريس ـ الرباط

دعا عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، جميع الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة مضامين مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

ويرى وهبي أن تكتل الأحزاب من شأنه تجويد مشروع القانون عبر طرح التعديلات المناسبة، التي سيتم التوافق بشأنها، على وزير الداخلية، مؤكدا أن البام بدفاعه عن هذا المشروع ليس ضد أي توجه سياسي ولا يستهدف أي جهة من الجهات.

وهبي الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 3 ماي 2021، مع مجموعة من فعاليات المجتمع المدني المنحدرة من المناطق الشمالية للمملكة والمعنية بشكل مباشر بمضامين هذا المشروع قانون أكد أن المغرب من بين عدد من بلدان العالم التي اعتمدت الحل الأمني في التعاطي مع هذا الملف، وهي المقاربة التي ثبت بالملموس فشلها

وأوضح الأمين العام للبام، أن موضوع تقنين زراعة القنب الهندي موضوع جد حساس ويتطلب من الجميع التحلي بالجرأة والشجاعة في التعاطي معه، وأن التعامل مع هذا الملف بالمقاربة الأمنية لن يأتي بحلول، مؤكدا أن جميع المقاربات الامنية مع الموضوع في العالم قد فشلت، قائلا في هذا الصدد “اتفقنا أم اختلفنا فهذا المشروع يعتبر بداية خطوة كبيرة نحو توجيه هذه الزراعة لما فيه من إيجابيات ومصلحة للبشرية”

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