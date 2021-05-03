أكادير : القبض على شخص اطلق عيارات نارية دون داع
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اكادير : القبض على شخص اطلق عيارات نارية دون داع

2021-05-03 / 9:10 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن المصالح الامنية بأكادير ، قد أوقفت شخص مساء اليوم الاثنين 3 ماي الجاري، بعد أن أشهر سلاح ناري ” بندقية صيد” وأطلق عيارات نارية دون داع امام منزله بحي صونابا ” اكادير باي”

وبعد إخطارها بالنازلة إنتقلت الى مكان الواقعة عدد من العناصر الامنية وقامت بضبط الشخص والسلاح الناري الذي بحوزته .

واكدت مصادرنا، أن سبب تهور الشخص وحمله للسلاح الناري واطلاق رصاصات منه في الهواء ، كان بسبب تواجد عدد من الشباب حولوا أحد الشوارع بإقامة ” أكادير باي ” الى حلبة للتسابق وما يرافق ذلك من ضجيج للساكنة .

وفي إتجاه أخر، اعتبرت مصادر الجريدة أن السلوك الذي قام به الشخص الموقوف غير قانوني بعد أن عرض نفسه ومن حوله للخطر وعدم اكتراث بحياة الاخرين .

وقد تم وضع الموقوف تحث تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة.

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‫2 تعليقات

  1. حقيقة ان مصالح الداخلية بجهة سوس ماسة ترخص لكل من هب و دب لحمل السلاح.
    والغريب ان هناك أشخاص بتزنيت من ذوي الإعاقة الجسدية حصلوا على الرخصة ضدا على القانون

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